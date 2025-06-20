Москвичи с начала года приобрели и арендовали у города 38 участков земли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала текущего года физические лица и бизнесмены купили и арендовали у Москвы 38 земельных участков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Земля от города для строительства различных объектов пользуется спросом у предпринимателей и физических лиц", – указал заммэра.

Общая площадь участков достигла 6,4 гектара. Граждане и представители бизнеса смогут возвести на этих территориях свыше 75 тысяч квадратных метров жилья и коммерческих объектов.

"Это частные жилые дома, АЗС, а также культурно-досуговый и общественный комплексы", – добавил Ефимов.

Столичные власти регулярно выставляют различные участки земли на открытый аукцион. Назначение каждой территории определяется с учетом потребностей района.

Например, инвесторы арендовали 1,4 гектара земли в Южном Бутове и районе Филимонковский, чтобы построить свыше 12,2 тысячи "квадратов" коммерческих объектов.

"Больше всего земли с начала года приобрели физические лица для индивидуального жилищного строительства – свыше 3,5 гектара. Участки расположены в Троицком, Новомосковском и Восточном административных округах", – рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Также были подписаны два соглашения о масштабных инвестпроектах: о строительстве торгово-офисного здания в административно-деловом центре "Коммунарка" и строительстве производства в Некрасовке.

Вся процедура торгов проходит на Инвестиционном портале Москвы. Здесь можно ознакомиться с полным перечнем информации о лотах, форме проведения и условиях участия в аукционах. Сама процедура торгов также проводится в онлайн-режиме.

За последние 5 лет в ходе аналогичных аукционов и без проведения торгов москвичи приобрели у города 368 участков для постройки частных домов. Горожане смогли возвести примерно 200 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Из общего числа участков примерно 150 были зарегистрированы как собственность физлиц в 2024 году.

