В РФ могут ввести допкомиссию за переводы за рубеж

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В правительстве обсуждают введение комиссии для трансграничных переводов физлиц, следует из протокола совещания 1 июня у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

В документе говорится, что Минфин должен проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%. Поручение должно быть исполнено в срок до 11 июня, сообщает газета "Известия".

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что пока по данному вопросу не принято решение. В Центробанке отметили, что не получали информацию относительно данной инициативы. В правительстве на момент публикации на запрос издания не ответили.

В настоящее время переслать средства в другую страну можно через банк или платежную систему. В любом случае человеку придется заплатить комиссию.

Изучив тарифы, "Известия" узнали, что комиссия за международные переводы в Сбербанке составляет 1% от суммы, однако не может быть меньше 150 рублей. В "Открытии" комиссия выше – 1,8%, но не менее 200 рублей; в МКБ – 1,6%, но не меньше 150 рублей. Осуществляя перевод через "Юнистрим" придется заплатить 1%, но не меньше 100 рублей; тарифы в Western Union начинаются от 49 рублей.

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина предположила, что банк будет взимать комиссию с клиента, а после получать средства в бюджет.

Бизнес-лидер стрима "Платежи и переводы" Кирилл Пальчун допустил, что новая мера может привести к подорожанию стоимости операций для конечного потребителя, что приведет к снижению объема официального рынка переводов.

Сегодня непросто и затратно организовать процесс так, чтобы трудовые мигранты делали переводы через официальные и контролируемые каналы, сказал директор сервиса денежных переводов "Золотая Корона" Иван Ситнов, однако он убежден, что потерять этот результат легко.

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева считает, что введение комиссии за денежные переводы за границу является аналогом дополнительного налога на трудовых мигрантов. В то же время эти люди и так платят за легализацию своего пребывания в России.

Обсуждаемую в правительстве меру она сравнила с идеей сделать платным выход из метро, также сохранив оплату входа.

Ранее сообщалось, что стоимость денежных переводов из России остается самой низкой в мире. В то же время на фоне пандемии объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии.

