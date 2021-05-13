Стоимость денежных переводов из России остается самой низкой в мире

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Денежные переводы из России в общемировом разрезе продолжают оставаться наименее дорогостоящими в мире, их стоимость снизилась с 2,1 до 1%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).

Причем внутри региона наблюдаются различия в стоимости переводов по разным направлениям. В частности, самыми дорогими были переводы из Турции в Болгарию, менее дорогими – из России в Грузию.

Специалисты организации отмечают, что объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии. По подсчетам, в этом году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным.

В целом кризис, вызванный коронавирусом, несмотря на прогнозы, не привел к серьезному сокращению объема переводов в мире.

В прошлом году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом 540 миллиардов долларов – на 8 миллиардов меньше, чем в 2019 году. Более того, сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в 2020 году оказалось менее значительным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Ожидается, что в 2021 и 2022 годах восстановление темпов роста мировой экономики продолжится, на этом фоне в 2021 году ожидается увеличение объема денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов на 2,6% – до 553 миллиардов долларов, а в 2022 году – на 2,2% – до 565 миллиардов долларов.

Ранее научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов перечислил возможные плюсы цифрового рубля. Он отметил повышенную отслеживаемость транзакций и полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью.