Стоимость денежных переводов из России остается самой низкой в мире

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Денежные переводы из России в общемировом разрезе продолжают оставаться наименее дорогостоящими в мире, их стоимость снизилась с 2,1 до 1%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).
Причем внутри региона наблюдаются различия в стоимости переводов по разным направлениям. В частности, самыми дорогими были переводы из Турции в Болгарию, менее дорогими – из России в Грузию.
Специалисты организации отмечают, что объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии. По подсчетам, в этом году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным.
В целом кризис, вызванный коронавирусом, несмотря на прогнозы, не привел к серьезному сокращению объема переводов в мире.
В прошлом году в страны с низким и средним уровнем дохода поступили денежные переводы объемом 540 миллиардов долларов – на 8 миллиардов меньше, чем в 2019 году. Более того, сокращение объема зарегистрированных денежных переводов в 2020 году оказалось менее значительным, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.
Ожидается, что в 2021 и 2022 годах восстановление темпов роста мировой экономики продолжится, на этом фоне в 2021 году ожидается увеличение объема денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов на 2,6% – до 553 миллиардов долларов, а в 2022 году – на 2,2% – до 565 миллиардов долларов.
Ранее научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов перечислил возможные плюсы цифрового рубля. Он отметил повышенную отслеживаемость транзакций и полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью.
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