В ГД внесли законопроект о двукратном снижении штрафов для предпринимателей

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Партия "Новые люди" внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект об уменьшении административных штрафов за нарушения в области предпринимательской деятельности в два раза. Также проект предусматривает отмену наказания в виде приостановления деятельности ИП и юридических лиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на лидера фракции Алексея Нечаева.

"Предпринимателям сейчас приходится биться на два фронта. С одной стороны санкции, с другой – проверки и новые требования, которыми часто бьют по своим", – заметил он.

Политик добавил, что "Новые люди" внесли законопроект, чтобы уменьшить штрафы по самым "ходовым" статьям КоАП.

"Пусть лучше бизнес вложит эти деньги в развитие и сможет повысить зарплаты людям", – отметил Нечаев.

В пояснительной записке отмечается, что по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ ("Нарушение порядка заключения, изменения контракта") на бизнесменов были наложены штрафы на сумму 4,6 миллиарда рублей, по статьям 18.15–18.17 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина", "Нарушение правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности на торговых объектах"; "Несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности иностранцами") КоАП РФ – на 2,044 миллиарда рублей.

В материалах к проекту уточняется, что уменьшение в два раза наложенных штрафов увеличило бы инвестиции в экономику РФ минимум на 4 миллиарда рублей. Также Нечаев заявил, что фракция продолжит работы по снижению административного давления на предпринимателей.

Ранее депутаты от партии ЛДПР выступили с предложением освободить индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты страховых взносов в том случае, если их доходы снизились более чем на 50%.

Представители фракции считают, что в связи с санкциями и введением потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ есть риск уменьшения поступления средств в бюджет страны, падения доходов граждан, роста цен на товары и ослабления курса рубля, указано в пояснительной записке.