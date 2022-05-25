Минпромторг РФ заявил о возможной отмене акциза на спирт в полиграфических красках

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Отечественные производители могут получить возможность не уплачивать акциз за спирт в полиграфических красках, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство промышленности и торговли РФ.

"Ведется работа по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих освобождение от уплаты акциза за использование денатурированного этилового спирта в полиграфических красках", – говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что благодаря исключению полиграфических красок из перечня подакцизных товаров удастся повысить конкурентоспособность российской продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будут рассмотрены инициативы по защите граждан и экономики РФ в условиях санкций. В том числе будут рассмотрены предложения по внешнему управлению уходящими из РФ иностранными компаниями, по поддержке лизингодателей, по изменению понятия "соотечественник за рубежом", по продлению периода действия пониженных налоговых ставок и по изменениям в бюджетное законодательство.

