Кабмин разрешил поставки газа с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom Marketing&Trading

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ разрешил поставку газа с "Ямал СПГ" в адрес Gazprom Marketing&Trading Singapore в течение 90 дней. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и постановлением правительства РФ, <…> которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" Yamal Trade Pte. Ltd. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing&Trading Singapore PTE. Ltd.", – отмечается в документе.

Распоряжение вступает в силу с 25 мая и будет действовать в течение 90 дней.

Ранее во Франции признали отсутствие альтернатив поставкам отечественного газа для европейских государств. Так, у Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение долгого периода. В свою очередь, другие производители также не могут стать надежной заменой России из-за удаленности и устарелости их мощностей.

Кроме того, отмечалось, что Россия может получить рекордные доходы от поставок газа в Европу в 2022 году. Члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.