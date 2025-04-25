В ВТБ допустили сохранение ключевой ставки на уровне 21%

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Ключевая ставка Центрального банка России на уровне 21% может остаться на "очень долгий период". Такое предположение выдвинул первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС.

"Если не произойдет чего-то экстраординарного, то мы будем видеть очень долгий период 21%-й ключевой ставки", – отметил топ-менеджер ВТБ.

По его словам, возможно, снижение ставки можно будет увидеть в конце 2025 года. Однако может и не быть таких оснований весь год. Он также отметил, что снижаться она будет после "серьезного якорения инвестиционных ожиданий".

В связи с этим Пьянов заявил, что на месте реального сектора экономики или корпоративного заемщика он бы надеялся на лучшее, но готовился бы к худшему.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ России до 19% к концу 2025 года. По его словам, основания для постепенного снижения показателя к концу текущего года есть.