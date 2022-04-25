Генпрокурор РФ назвал жадность коммерсантов причиной роста цен на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Цены на лекарства во многих аптеках выросли из-за необъяснимой жадности коммерсантов. Об этом рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства.
По его словам, проведенные проверки выявили рост стоимости препаратов в регионах России на пути от изготовителя до покупателя.
Ранее глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко заявил о наличии в России годового запаса лекарств и расходных материалов. Он рассказал, что на площадке комиссии создадут рабочие группы по лекарственному обеспечению, клиническому питанию, поддержке производителей российской медицинской техники.
До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная. По его словам, сегодня все возникающие вопросы с производителями и оптовыми организациями решаются в режиме инцидент-менеджмента.
ФТС заявила об отсутствии перебоев с лекарствами в России
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