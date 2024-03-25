Курс доллара на Мосбирже вырос до 92,87 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся в цене на 7,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. На данный момент цена американской валюты – 92,87 рубля.

Евро, напротив, снизился на 4,5 копейки, до 100,24 рубля. Китайский юань подорожал на 5,2 копейки, составив 12,8 рубля.

Ранее экономист Денис Перепелица спрогнозировал сильные колебания курса рубля в марте. По его словам, доллар будет торговаться от 85 до 92 рублей.