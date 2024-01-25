Венгрия может согласиться на создание фонда ЕС для помощи Украине – СМИ

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Венгрия больше не будет препятствовать Евросоюзу (ЕС) и предоставит возможность для создания фонда военной помощи Украине объемом в 5 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, дипломатам на данный момент необходимо решить технические вопросы к грядущей встрече послов стран ЕС, где будет обсуждаться этот проект. Если Венгрия сможет договориться с представителями государств Евросоюза, тогда появится возможность к "модернизации механизма осуществления стабильных поставок оружия" на Украину.

Ранее сообщалось, что Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Позже Еврокомиссия (ЕК) была готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансовой помощи.

После в СМИ появилась информация, что Евросоюз рассматривает идею создания фонда помощи Украине, чтобы обойти наложенное Венгрией вето. Как указано в материале, фонд может получить порядка 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет с 2024 по 2027 год ежегодно выделять Киеву до пяти миллиардов евро.



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