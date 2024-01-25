ЕЦБ оставил базовую ставку на уровне 4,5% годовых

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Европейский центральный банк оставил базовую ставку на уровне 4,5% годовых. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ЕЦБ.

Регулятор также уточнил, что ставка по депозитам в настоящее время составляет 4%, а по краткосрочным кредитам ЕЦБ – 4,75%.

В середине сентября прошлого года ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до рекордных показателей – на 25 базисных пунктов (до 4,5% годовых).

До этого базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов подняла Федеральная резервная система (ФРС) США. Показатель вырос до 5,25–5,5% годовых.



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