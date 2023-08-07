Экономика ЕС столкнется с крупнейшими проблемами из-за повышения ставок – СМИ

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Европейская валюта может столкнуться с крупнейшим ударом за всю историю существования. Причины этого – сочетание увеличенных процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов, которые повышают риск крупной рецессии, пишет Bloomberg.

Аналитики издания пришли к выводу, что отсроченный эффект от повышения стоимости заимствований достигнет пика в 2024 году. Из-за этого ВВП уменьшится на 3,8%. Помимо этого, динамика цен на энергоносители и отмена мер поддержки могут увеличить этот показатель до 5%.

Ситуацию называют "подготовкой к мучительной расплате" за повышение ставок Европейского Центробанка (ЕЦБ). Как уточняет соавтор исследования Джейми Раш, опасность заключается в том, что устойчивость экономики успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит с "запозданием и с треском". Эксперт считает, что, когда нужно будет вмешаться, правительства могут оказаться в "плохом положении" для принятия мер по стабилизации.

Раш заявил, что лучшим сценарием для европейской экономики на 2024 год будет "мягкая посадка", а именно процесс ее перехода к медленному росту, потом к потенциально стабильному, долговременно с приближением к рецессии, но с избеганием последней. Он предупредил, что высокие процентные ставки могут негативно сказаться на экономике, а правительства "с высоким долговым бременем", которые сталкиваются с серьезными ограничениями бюджета, не могут выполнить стабилизирующую роль, к которой привыкли люди.

Агентство добавляет, что министерство финансов и ЕЦБ сталкиваются с затруднительным положением. Положение проверит способность экономики избежать рецессии при этих факторах и ее устойчивость.

О том, что экономика Евросоюза в ближайший год столкнется с периодом наибольшего влияния решений по ужесточению бюджетной и денежно-кредитной политик, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Грегори Клейс.

"Честно говоря, я немного волнуюсь", – признался он.

В апреле глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что геополитическое противостояние между Китаем и США может привести к росту мировой инфляции на 5%. По ее мнению, нарушение глобальных цепочек поставок поставит под удар важнейшие сектора экономики.

В июне исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что использование странами Запада международной торговли, финансов, а также доллара и евро в качестве оружия делает фрагментацию мировой экономики необратимой. Он добавил, что политика сдерживания в отношении РФ является сознательным препятствием экономическому развитию страны.

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