ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до рекордных показателей

Фото: 123КRF/ewastudio

Европейский центральный банк (ЕЦБ) внезапно увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания, состоявшегося 14 сентября.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии будут увеличены до 4,50, 4,75 и 4,00% соответственно начиная с 20 сентября 2023 года", – сказано в заявлении регулятора.

Как сообщили в пресс-службе, теперь этот показатель обновил прошлый рекорд и стал новым максимумом в истории. Аналитики прогнозировали, что банк оставит базовую ставку на уровне 4,25%.

Ранее базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов повысила Федеральная резервная система (ФРС) США. Показатель был повышен до 5,25–5,5% годовых. Отмечалось, что измененные кредитные условия для граждан, домашних хозяйств и предприятий США повлияют на экономическую активность страны, занятость населения и инфляцию.

Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса