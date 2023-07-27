Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых

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Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов", – говорится в сообщении.

Согласно обновленной информации, базовая процентная ставка поднялась до 4,25% годовых, ставка по депозитам – до 3,75%, по краткосрочным кредитам регулятора – до 4,5%.

Ранее базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов повысила Федеральная резервная система (ФРС) США. Показатель был повышен до до 5,25–5,5% годовых. Отмечалось, что измененные кредитные условия для граждан, домашних хозяйств и предприятий США повлияют на экономическую активность страны, занятость населения и инфляцию.



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