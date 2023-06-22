Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 15%

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Банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%. Таким образом ЦБ намерен бороться с кризисными явлениями в экономике страны, что также позволит ужесточить денежно-кредитную политику. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЦБ.

Речь идет о ставке на аукционах недельного репо – краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг. Повышение ставки произошло впервые за два года.

"Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен", – указано в заявлении турецкого регулятора.

В заявлении ЦБ Турции указано, что в этот раз комитет заседал под руководством нового главы регулятора Хафизе Гайе Эркан, который был назначен президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя сам президент выступал за снижение ставок.

В ЦБ Турции подчеркнули, что в будущем ключевая ставка будет формироваться так, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, которые обеспечат базовую тенденцию инфляции к снижению и достижению целевого уровня 5% в среднесрочной перспективе.

Банк также обратил внимание на мировую тенденцию к снижению инфляции, при этом она все еще превышает долгосрочные показатели, в связи с чем регуляторы других государств повышают ключевые ставки.

"ЦБ будет продолжать решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии с основной целью обеспечения стабильности цен. Эффективность денежно-кредитной политики повысится с началом процесса ее ужесточения", – указано в решении руководства.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку до 4% годовых, до этого базовая ставка составляла 3,75% годовых.



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