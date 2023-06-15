Европейский ЦБ повысил базовую ставку до 4% годовых

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 4% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

Ранее базовая ставка составляла 3,75% годовых.

"Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 4%, 4,25% и 3,5% соответственно с 21 июня 2023 года", – следует из материалов ЕЦБ.

В феврале этого года совет управляющих регулятора сообщил, что три ключевые процентные ставки будут подняты на 50 базисных пунктов.

Исходя из этого, на тот момент базовая процентная ставка достигла 3%, а ставка по депозитам – 2,5%. Изменился тариф и по краткосрочным кредитам ЕЦБ, дойдя до 3,25%.