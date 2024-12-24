Кабмин продлил запрет на вывоз риса из России

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Кабмин продлил до 30 июня 2025 года временный запрет на вывоз из России риса-сырца и рисовой крупы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией", – подчеркнули в кабмине.

При этом ограничения не распространяются на поставки в страны Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство России временно запретило вывозить из страны рис и рисовую крупу в конце июля 2023 года.

До этого Минсельхоз сообщал, что объемы выпуска риса в стране за месяц снизились на 3,1%. В сравнении с 2022 годом производство риса сократилось на 0,1%. При этом дефицита гречневой крупы в стране не наблюдалось.