Депутат МГД Картавцева: бюджет должен учитывать планы развития здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В бюджете Москвы необходимо предусмотреть дополнительные средства на ремонт поликлиник и высокотехнологичную помощь. Об этом заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению Лариса Картавцева.
"Москва достойно противостоит пандемии. Но крайне важно, чтобы борьба с коронавирусом не останавливала планы развития городской медицины. Для наших жителей всегда важно иметь возможность пройти обследования в поликлинике рядом с домом, комфорт при ее посещении, доступность специалистов", – цитирует Агентство "Москва" слова Картавцевой.
Депутат отметила, что от качества и сроков внедрения нового стандарта столичных поликлиник и развития современной высокотехнологичной медпомощи зависит здоровье и качество москвичей. По ее словам, новый стандарт представляет масштабную программу переоснащения учреждений современным оборудованием и созданием комфортной среды для пациентов и сотрудников.
Картавцева напомнила, что в текущем году ремонтные работы проводят в 37 поликлиниках, в следующем году их планируют начать в 40 учреждениях. По ее мнению, современные технологии и новое оборудование позволят выполнять большинство травматичных операций малоинвазивными методами, а также ускорят процесс восстановления пациентов.
"Высокотехнологичная помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, нейрохирургия, – сегодня уже реальность. И увеличение финансирования ВМП существенно повысит количество операций, в которых нуждаются наши жители", – резюмировала депутат.
Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, одобрив 669 поправок к нему. Третье чтение состоится 26 ноября. Поправки предусматривают финансирование общенационального плана действий, который обеспечит восстановление занятости, доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
На 2021 год эти средства распределили в размере 640 миллиардов рублей. На реализацию кредитной программы поддержки занятости для организаций из наиболее пострадавших от пандемии отраслей выделяют 421 миллиард рублей.
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