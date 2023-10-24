Стоимость биткоина превысила 34 тысячи долларов впервые с мая 2022 года

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 24 октября превышала отметку в 34 тысячи долларов впервые с 8 мая прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 01:42 по московскому времени, курс биткоина резко вырос до 34 601 долларов. Однако затем стоимость биткоина начала снижаться и на 02:00 по Москве она составляла уже 33 294 долларов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк РФ в 2024 году планирует расширить пилотный проект по цифровому рублю. По ее словам, будут новые участники, новые клиенты, в том числе и переводы между юридическими лицами.

До этого добычу криптовалют предложили признать в России экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).