В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал инициативу увеличить прожиточный минимум в России в 2021 году.

"Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчета прожиточного минимума", – цитирует депутата RT.

Исаев уточнил, что речь идет о расчете не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу. Это приведет к более быстрому повышению прожиточного минимума, что отразится на социальных пособиях и выплатах, уверен Исаев.

Ранее Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

Регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно к 2025 году. Ожидается, что расходы на переход к новой системе расчета составят 369,8 миллиарда рублей.

Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 1 января 2021 года составит 42,0%.

По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

Первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ, поскольку это направлено на повышение выплат гражданам.

