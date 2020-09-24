В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал инициативу увеличить прожиточный минимум в России в 2021 году.
"Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчета прожиточного минимума", – цитирует депутата RT.
Исаев уточнил, что речь идет о расчете не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу. Это приведет к более быстрому повышению прожиточного минимума, что отразится на социальных пособиях и выплатах, уверен Исаев.
Ранее Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.
Регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно к 2025 году. Ожидается, что расходы на переход к новой системе расчета составят 369,8 миллиарда рублей.
Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 792 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 1 января 2021 года составит 42,0%.
По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.
Первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ, поскольку это направлено на повышение выплат гражданам.
Минтруд предложил новый подход к расчету МРОТ и прожиточного минимума
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