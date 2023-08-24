В БРИКС выступили за использование национальных валют в торговле

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Страны, участвующие в саммите БРИКС, выступили за использование национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами группы. Об этом сказано в итоговой декларации 15-го саммита, который завершился в ЮАР.

В декларации сказано, что представители стран, которые приняли участие в саммите БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), поддержали ведение международной торговли в национальных валютах.

Также лидеры государств заявили, что против препятствий, которые страны устанавливают под предлогом борьбы с изменением климата.

"Мы выступаем против торговых барьеров и подтверждаем нашу приверженность укреплению координации по этим вопросам", – сказано в документе.

При этом главы стран, которые вошли в состав БРИКС, отметили, что привержены усилению экономического сотрудничества и координации макроэкономической политики.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расчеты в национальных валютах между странами – участницами БРИКС расширяются и Банк развития союза мог бы сыграть свою роль. По его словам, доллар, являясь мировой валютой, используется в настоящее время для ведения политической борьбы.

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