ФАС России получила ходатайства о покупке Delivery Club, "Дзен" и "Новости"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Ходатайства о приобретении сервиса Delivery Club, новостного агрегатора "Новости" и рекомендательной платформы "Дзен" от компаний VK и "Яндекса" поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В установленном порядке будет оценено влияние данных сделок на соответствующие рынки.

23 августа "Яндекс" заявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. В компании пояснили, что после закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу.

Также "Яндекс" откажется от новостного агрегатора. По данным компании, ya.ru станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту", личный кабинет пользователя и другие сервисы. Бывшая медийная главная станет порталом dzen.ru, который перейдет под управление VK.

