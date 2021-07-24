Эксперт дал советы по выбору кредитной карты

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Менеджер по кредитным продуктам "Сравни.ру" Владимир Сляднев рассказал, на что обратить внимание при выборе кредитных карт. Об этом сообщает РИА Новости.
"При выборе кредитной карты важно учитывать несколько факторов. Во-первых, следует обратить внимание на процентную ставку, то есть цену кредита, которую вы платите за использование денег банка", – отметил специалист.
По данным "Сравни.ру", средняя ставка по кредитам составляет около 22%.
Сляднев добавил, что нужно удостовериться, в какую стоимость банк оценивает различные операции по карте. Кроме того, следует уточнить рамки льготного периода, в который можно пользоваться кредитными средствами бесплатно.
Эксперт также напомнил, что лимит по кредитной карте определяется банком, но пользоваться средствами следует осторожно – при чрезмерно большом лимите существует риск потерять контроль над расходами.
При выборе карты можно также учитывать наличие бонусных программ и кешбэка.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay. В частности, о такой опции сообщили в Росбанке и банке "Открытие".
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