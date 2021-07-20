Россиянам рассказали, как не потерять деньги в банке

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Если банк лишился лицензии, а вклад был не застрахован в АСВ или превышает лимит в 1,4 миллиона рублей, то деньги можно потерять. Чтобы этого не произошло, не следует хранить большие средства в одном банке. Об этом рассказала генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.
Специалист также отметила, что можно попробовать сохранить накопления, открыв депозит. В этом случае, подчеркнула эксперт, необходимо следить, чтобы доходность по нему покрывала инфляцию.
"Инфляция с начала года уже превысила шесть процентов. Это значит, что ставки по большинству депозитов уже не компенсируют рост цен, и вы теряете деньги", – приводит слова Усковой агентство "Прайм".
Специалист также порекомендовала соблюдать цифровую гигиену, чтобы данные банковских карт не попали к мошенникам.
Ранее старший партнер адвокатского бюро "Система защиты" Алексей Семенов рассказал, как вернуть украденные с карты деньги. По его словам, после заключения с клиентом договора банковского обслуживания регулятор должен сохранить деньги не только на счете, но и на электронных средствах платежа.
Эксперт также отметил, что при несанкционированном списании средств, клиент должен незамедлительно обратиться в банк по телефону, указанному на пластиковой карте, а также сообщить о незаконной транзакции.
Стало известно, сколько мошенники крадут со счетов россиян за месяц
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