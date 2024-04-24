Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 3 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Мосбирже упал ниже 99 рублей впервые с 3 апреля. Это следует из данных по валютным торгам.

По информации на 10:19 по московскому времени, курс евро опустился на 0,65% – до 98,94 рубля. При этом уже в 10:27 по московскому времени курс евро снизился до отметки в 98,89 рубля (-0,7%).

Ранее курс доллара 19 апреля в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля. По данным на 15:48, доллар падал в цене на 0,84%, до 92,99 рубля. К 15:51 американская валюта стоила 93,03 рубля.

