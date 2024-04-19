19 апреля, 15:51Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 93 рублей впервые с 10 апреля.
По данным на 15:48, доллар падал в цене на 0,84%, до 92,99 рубля. К 15:51 американская валюта стоила 93,03 рубля.
В то же время курс евро опускался на 0,68%, до 99,28 рубля, а юань стоил 12,812 рубля.
18 апреля доллар на Мосбирже торговался по 93,85 рубля, евро – по 100,05 рубля. Двумя днями ранее американская валюта поднялась выше 94 рублей, а европейская, напротив, упала до 99,66 рубля.
По мнению экспертов, одной из причин резкого роста доллара стала инфляция в США, которая оказалась выше ожидаемой. Еще одним фактором ослабления рубля специалисты назвали цены на нефть, которые выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
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