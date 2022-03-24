В России вырос спрос на камеры видеонаблюдения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России отмечается почти двукратное повышение спроса на камеры видеонаблюдения. Участники рынка связывают данную тенденцию с опасением граждан, что в стране вырастет число краж на фоне сложной социально-экономической обстановки. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, продажи IP-камер в розничной сети "МегаФон" с 1 по 20 марта выросли на 128% в количественном и на 103% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом февраля. По словам представителя МТС Алексея Меркутова, продажи домашних видеокамер в магазинах компании в марте выросли в полтора раза по сравнению с показателями января.

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, рост спроса на камеры видеонаблюдения объясняется стремлением граждан защититься от криминала, чья активность увеличивается в кризисные времена. Он выразил мнение, что дальнейшая динамика спроса в данном сегменте будет зависеть от покупательской способности граждан, цен и ситуации на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на бытовую технику и электронику с февраля 2022 года в ООО "Технопарк-Центр". Служба запросила у организации письменные разъяснения причин и условий увеличения стоимости товаров.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.