Эксперимент по маркировке кондитерских изделий начнется в России 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Добровольный эксперимент по маркировке кондитерских изделий начнется в России с 1 марта. Он продлится до 31 августа, говорится в постановлении премьер-министра Михаила Мишустина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках эксперимента шоколад, выпечку, желе, мармелад и жевательную резинку без сахара будут отслеживать при помощи системы "Честный знак". Это необходимо для того, чтобы протестировать возможности системы маркировки в контексте борьбы с незаконным оборотом, ввозом и производством продуктов. Кроме того, в ходе эксперимента установят перечень сведений о товаре, который позволит точно идентифицировать отдельные кондитерские изделия.

В это же время российский кабмин утвердил еще один эксперимент по добровольной маркировке некоторых видов автозапчастей и компонентов. Это тестирование продлится с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, в нем смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол, а также импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли.

Кроме создания общей модели и порядка маркировки, в ходе эксперимента планируется наполнить профильный каталог товаров, а также отработать оптимальные технологии нанесения кодов на упаковку изделий.

До этого Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке по системе "Честный знак".

С 1 сентября 2025 года вводится обязательная маркировка самокатов, педальных автомобилей, других игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, а также наборов электрических автомобилей, головоломок и других товаров для детей. Маркировку введут для специй, чипсов, соусов, пряностей и других товаров.

