Торги акциями на Мосбирже снова приостановлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги акциями на Московской бирже снова приостановлены.

Торги перевели в формат дискретного аукциона. Это специальный режим торгов, который заменяет приостановку торгов и используется биржей в случае значительного изменения котировок.

Ранее курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 86 рублей, обновив исторический максимум января 2016 года. А евро впервые с декабря 2014 года подскочил до 99,99 рубля. Между тем на Форексе курс доллара и евро к рублю вырос на 9–10% и составил 90 и 101 рубль.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

