Аналитик спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал реальный уровень инфляции в 2023 году. По его словам, рост цен продолжится из-за действий представителей торговли в розничной сфере и оптовом звене. Его слова передает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт уточнил, что инфляция неизбежна. По словам Беляева, повышение цен часто даже не связано с финансовыми и денежными факторами. Он отмечает, что в настоящее время стоимость формируется продавцами произвольно исходя из того, за сколько рынок это "съест".

"Мы думаем, что цены растут от издержек. То есть от той цены, которая затрачивается на производство, как это было раньше. Затратили столько-то на производство, накинули 10% торговую наценку, вот и получилось цена. На самом деле все наоборот", – отметил специалист.

Беляев подчеркнул, что, прогнозируя уровень инфляции, следует думать о реальных цифрах. По его словам, 4% не может быть даже в моменте.

"В следующем году, я думаю, инфляция в 7–8% нам обеспечена", – утверждает аналитик.

По информации Росстата, в течение последних месяцев наибольший рост цен был зафиксирован на туристические услуги.

Среди товаров сильно подорожал йод (на 50%). Кроме того, наблюдается увеличение стоимости спичек, ксерокопирования, туалетного мыла, маргарина, сгущенного молока и натурального кофе.

Накануне финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что россиянам не стоит ждать существенного подорожания потребительской корзины в стране, поскольку курс рубля остается высоким. По его словам, при таких условиях резкий скачок цен на продовольствие невозможен.

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