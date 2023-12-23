В Кремле рассказали о повестке заседания ЕАЭС в Петербурге

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Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где примет участие Владимир Путин, будет содержательная. График президента на предновогодней неделе окажется напряженным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Следующая неделя будет напряженная, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные", – отметил он.

В ноябре Армения запросила проведение экстренного заседания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по причине того, что Россия не пропустила некоторые армянские грузы через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс".

Россельхознадзор до этого сообщил, что обнаружил резкий скачок грузоперевозок из Армении, которые вдобавок были заражены вредителями. В связи с этим ведомство потребовало от армянских коллег незамедлительно принять меры для предотвращения этих нарушений.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил сформировать продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как он объяснил, формирование такого фонда поможет стабилизировать ситуацию в случае возникновения кризисов. При этом политик добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет не только прокормить себя, но и отправлять продукцию на экспорт.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно – Путин