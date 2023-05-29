Путин в записке Токаеву на ЕАЭС ответил на вопрос доступа казахстанских компаний к ж/д РФ

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В переданной на заседании Высшего Евразийского экономического совета Владимиром Путиным президенту Казахстану Касым-Жомарту Токаеву записке содержался ответ на вопрос о доступе казахстанских компаний к российским железным дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", – сказал он.

По словам пресс-секретаря Токаева, российские власти выступили за предоставление льготных тарифов товарам, имеющим пункт назначения на территории Казахстана.

Вместе с тем к товарам, которые следуют транзитом по территории России, будут применяться экспортные тарифы, передал содержание записки Желдибай.

Ранее журналисты заметили, что на заседании лидеров стран ЕАЭС Путин передал Токаеву записку, после прочтения которой казахстанский лидер кивнул российскому коллеге. Затем Токаев передал собственную записку членам казахстанской делегации.

В ходе заседания ЕАЭС Токаев также предложил развивать транспортный коридор Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. Как подчеркнул казахстанский президент, ЕАЭС станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

Токаев заявил о готовности Казахстана выступать логистическим хабом ЕАЭС.