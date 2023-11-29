Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за непропущенных в Россию грузов

Фото: МЧС России

Армения запросила проведение экстренного заседания в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по причине того, что Россия не пропустила некоторые армянские грузы через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс". Об этом сообщил министр экономики республики Ваан Керобян, передает ТАСС.

Уточняется, что совещание пройдет в течение двух дней. Сейчас же, как утверждает министр, специалисты занимаются изучением материалов от Россельхознадзора на предмет соответствия недопущенной продукции нормам России. При этом он не стал комментировать вопрос о возможных политических причинах такого решения.

"Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется", – добавил Керобян, указав также на необходимость армянских предпринимателей осуществить диверсификацию экспортных рынков, чтобы больше не допускать таких проблем.

Россельхознадзор до этого сообщил, что обнаружил резкий скачок грузоперевозок из Армении, которые вдобавок были заражены вредителями. В связи с этим ведомство потребовало от армянских коллег незамедлительно принять меры для предотвращения этих нарушений.

Ранее премьер-министр Армении отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

В свою очередь, генсек объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения не перестанет быть союзником Организации Договора о коллективной безопасности, несмотря на ее отсутствие на сессии в Белоруссии.

Что касается отношений между РФ и Арменией, Пашинян подчеркивал, что Ереван считал и считает Россию дружественной страной.



В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа