Мишустин предложил сформировать продовольственный фонд ЕАЭС

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Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать продовольственный фонд, а также систему мониторинга продовольственной обеспеченности, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"В условиях нестабильности на внешних рынках мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран ЕАЭС, а также сформировать чрезвычайный продовольственный фонд", – приводит РИА Новости слова Мишустина.

Как объяснил Мишустин, формирование такого фонда поможет стабилизировать ситуацию в случае возникновения кризисов. При этом политик добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет не только прокормить себя, но и отправлять продукцию на экспорт.

ЕАЭС уже вышел на полную самообеспеченность по зерну и подсолнечному маслу, а в этом году планирует добиться аналогичных результатов еще по целому ряду позиций, добавил Мишустин.

Ранее Мишустин призвал увеличить количество российских спутников. По мнению политика, развивать мощности необходимо и по серийному выпуску космических аппаратов. К данному направлению стоит привлекать представителей бизнеса, считает он.

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