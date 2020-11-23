ОП Москвы: общественное обсуждение проекта бюджета столицы проходит дистанционно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Общественное обсуждение проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов началось в понедельник в столице. Оно проходит в дистанционном формате, говорится на сайте Общественной палаты Москвы.
"С 23 ноября москвичи могут оставлять свои предложения, рекомендации, заявления и замечания по проекту закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" на сайте Общественной палаты Москвы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обсуждение продлится до 23:59 25 ноября.
Планируется, что все предложения москвичей учтут, сгруппируют по типу поправок, разделив их по территориям, а также отраслям экономики и социальной проблематики.
При этом организатор общественного обсуждения при подведении его итогов может не учитывать предложения и замечания, которые поступили с нарушением сроков приема. Кроме того, не будут приниматься замечания, которые не соответствуют установленной форме или содержат нецензурные либо оскорбительные выражения.
"По результатам проведения общественного обсуждения будет оформлен итоговый протокол, в который войдет информация о предложениях, замечаниях и рекомендациях москвичей", – говорится в сообщении.
Ранее депутат МГД Степан Орлов отметил социальную направленность бюджета Москвы. По его словам, 2020 год стал одним из самых непростых за последние годы.
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