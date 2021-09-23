Цена бензина Аи-95 в России обновила рекорд

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Цена бензина марки Аи-95 обновила исторический рекорд, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость топлива по территориальному индексу европейской части России увеличилась на 0,3%, достигнув показателя 60 378 рублей за тонну.

Цена Аи-95 бьет рекорд второй день подряд. Накануне она выросла на 0,6% – до 60,18 тысячи рублей за тонну. Предыдущий рекорд фиксировался 22 июля, когда стоимость этой марки бензина достигла 60,03 тысячи рублей за тонну.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

