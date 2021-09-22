Цена бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум

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Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу увеличилась по итогам торгов на 0,6% – до 60,18 тысячи рублей за тонну. Таким образом, был обновлен исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля. Тогда цена бензина этой марки достигла 60,03 тысячи рублей за тонну.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.

