Трансграничные переводы через СБП могут появиться в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) могут появиться уже в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Банка России.
Новый функционал может строиться как на взаимодействии с похожими иностранными системами, так и через сотрудничество с отдельными зарубежными банками.
"Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям", – добавили в пресс-службе ЦБ.
Система быстрых платежей – это сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам во все банки, подключенные к системе.
Ранее стало известно, что в Системе быстрых платежей появился механизм взаимодействия между банками, позволяющий вернуть ошибочный или мошеннический перевод. Среди кредитных организаций, подключившихся к эксплуатации сервиса, – Райффайзенбанк, ПСБ, Росбанк, МКБ и ВТБ. По словам представителей, СБП позволяет возмещать средства за 15 дней.
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