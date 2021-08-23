В СБП появилась возможность вернуть ошибочный платеж

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Механизм взаимодействия между банками, позволяющий вернуть ошибочный или мошеннический перевод, появился в августе в системе быстрых платежей, сообщает газета "Известия".
"Процесс выстраивается по аналогии с диспутной моделью платежной системы "Мир". Благодаря этому в кратчайшие сроки можно будет решить возможные спорные ситуации. Это значительно оперативнее, чем в других платежных системах, к чему уже привыкли как банки-участники, так и держатели карт "Мир" и пользователи СБП", – рассказали в Национальной системе платежных карт.
Среди кредитных организаций, подключившихся к эксплуатации сервиса, – Райффайзенбанк, ПСБ, Росбанк, МКБ и ВТБ. По словам представителей, сервис позволяет возмещать средства за 15 дней.
Уточняется, что по карточным операциям возмещение будет осуществляться не в обязательном порядке, а по воле финансовых организаций.
"При новом претензионном механизме в СБП отсутствие реакции значит, что запрос отклонен и деньги не будут возвращены клиенту. Поэтому пока этот сервис нельзя считать полноценным аналогом карточного чарджбэка", – отметила руководитель группы по борьбе с мошенническими операциями и претензионной работе Райффайзенбанка Марина Кодрян.
Ранее платежная система Visa запустила в России сервис, позволяющий держателям карт удалять их данные с различных сайтов, где они ранее совершали покупки.
Благодаря данной функции пользователи смогут централизованно приостанавливать действие имеющихся подписок и оформлять новые. Таким образом, держатели карт смогут предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам.
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