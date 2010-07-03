Мосбиржа приостановила сделки с зерном из-за краж из хранилищ

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Московская биржа приостановила все операции по сделкам своп на зерновом рынке. Решение было принято из-за краж зерна, которое должно обеспечивать такие сделки, рассказал ТАСС финансовый директор Мосбиржи Максим Лапин.

По его словам, сделки с зерном заключались до конца июля, но сейчас на бирже нет открытых позиций по зерну. "Мы свернули все операции по своп на зерновом рынке и сделали это быстрее, чем планировали", – отметил Лапин. Он уточнил, что еще весной свопы по зерновому рынку стояли в календаре до конца года, но теперь все позиции закрыты.

По факту хищений зерна из хранилищ возбуждено уголовное дело. Мосбиржа уже направила документы в страховую компанию для возмещения ущерба.

Как считают эксперты, приостановка операций по своповым сделкам с зерном лишит аграриев удобного инструмента, но едва ли существенно отразится на рынке зерна. В частности, такое мнение высказал РБК президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он подчеркнул, что необходимо доработать механизмы контроля за зерном, которое выступает обеспечением по сделкам своп.

Ранее Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году. По данным ведомства, в январе–июле 2019 года хлеб стоил на 7,7% дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года. Темп роста цен ускорился в три раза, отмечают эксперты.