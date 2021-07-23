Россияне стали чаще пользоваться услугами доставки продуктов на дом

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В России за год спрос на услуги доставки продуктов питания, готовой еды и одежды увеличился в среднем на 42%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании "Такском".
Например, в июле россияне стали на 23% чаще заказывать продукты на дом по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Для готовой еды рост показателя составил 41%, а для одежды и обуви – 45%.
"Это может быть связано как с системой QR-кодов, <..> так и с тем, что в накаляющихся условиях очередной волны пандемии граждане опасаются посещать общественные места, предпочитая есть любимые блюда дома", – объяснил тенденцию глава департамента развития бизнеса "Такском" Артем Меликджанян.
Увеличилась не только востребованность, но и стоимость доставки: в июле текущего года она в среднем составила 386 рублей, что на 33% больше, чем годом ранее.
Уточняется, что исследование было проведено на основе данных 30 миллиардов кассовых чеков.
Ранее выяснилось, что в первом полугодии 2021 года россияне снизили долю покупок по картам в интернете до 40%: в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 66%.
При этом доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей выросла на 36%. Специалисты полагают, что данный тренд будет способствовать дальнейшему росту онлайн-покупок, поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете.
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