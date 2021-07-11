Россияне сократили долю интернет-покупок по картам до 40%

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В первом полугодии 2021 года россияне снизили долю покупок по картам в интернете до 40%. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт", передает ТАСС.

В аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 66%. При этом доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей выросла на 36%.

Аналитики также выяснили, что средний чек в первом полугодии текущего года составил 1 229 рублей, в 2020 году – 1 469 рублей, в 2019 году – 2 082 рубля. По словам экспертов, такой тренд способствует дальнейшему росту онлайн-покупок, поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете.

Ранее руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как распознать фальшивый интернет-магазин. По его словам, мошенники создают фейковые сайты по доставке еды и продаже техники.

Эксперт порекомендовал не обращаться к малознакомым сайтам и не переходить по ссылкам из рекламы. Одновременно с этим важно проверять юридические реквизиты и подлинность сайтов, уточняя имя и наличие SSL-сертификата, который выглядит как символ замочка.