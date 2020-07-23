Официальный курс евро вырос до 82,19 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальные курсы валют, установленные на пятницу, 24 июля, выросли по отношению к рублю.

Евро подорожал на 59,9 копейки – до 82,19 рубля. Доллар поднялся на 17,49 копейки – до 70,9 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла на 36,6 копейки – 76,01 рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а в следующем году – "немногим больше".