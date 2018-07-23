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Москва 24

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Экономика

23 июля, 14:10

В Москве планируют внедрить новые способы закупок

экономика технологии

Фото: портал Москва 24/Антон Велижкнин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что в единой информационной системе появились электронные конкурсы московских заказчиков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, пока закупки проходят в пилотном режиме, однако это реальные конкурсы, в которых могут поучаствовать предприниматели.

Проводить конкурсы в электронной форме госзаказчики могут с 1 июля, с января будущего года эта процедура станет обязательной. Начало проведения первых двух конкурсов, как отмечается, уже объявлено, идет прием заявок.

Согласно планам, использовать новые способы закупок московские заказчики начнут массово в сентябре.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев рассказал, что электронный формат позволит расширить возможности представителей бизнеса, которые работают с госзаказчиками.

По его словам, если пилотный проект покажет хорошие результаты, с сентября этот формат будут рекомендовать московским заказчикам.

Ранее сообщалось о планах открыть в столице бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным.

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