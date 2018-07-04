В Москве откроют бесплатную онлайн-академию для предпринимателей

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В столице откроют бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным. Об этом им в режиме онлайн расскажут ведущие предприниматели и профессиональные бизнес-тренеры. Инициаторами проекта выступили столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства, а также ГБУ "Малый бизнес Москвы".

Новый образовательный проект будет называться "Онлайн-академию МБМ", уточнила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

По ее словам, в академии доступны две обучающие программы: Start и Progress. В рамках курсов начинающие и опытные бизнесмены получат возможность освежить знания в области продаж, анализа рынка, маркетинга, а также финансов, правовых основ и стратегии.

Как отметила Сергунина, "обучение предпринимателей − одна из мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве". Согласно опросам, добавила она, более 52% столичных бизнесменов выбрали именно онлайн-обучение, тогда как очной форме отдали предпочтение только 25%. "Среди тем наиболее популярными оказались маркетинг и продажи, бухгалтерский учет, налоги и инвестиции", − рассказала Сергунина.

Уточняется также, что видеокурс "Онлайн-академии МБМ" включает от одного до трех модулей. Каждый из них, в свою очередь, состоит из трех видеоуроков по 20 минут. Это позволит предпринимателям заниматься в любое удобное для них время, пояснили в правительстве Москвы. В случае успешного прохождения всей программы слушатель академии получит сертификат. Более подробная информация представлена на сайте проекта.