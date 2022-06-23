Катар потребует от Евросоюза долгосрочный контракт по газовым поставкам – СМИ

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Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта по поставкам сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В стране намерены использовать на переговорах пример сделки между США и Германией по аналогичным поставкам, которая также была заключена на 20 лет с 2026 года. Кроме того, позиция Катара усиливается за счет отказа стран Европы от российского газа, поскольку ближневосточное государство станет ключевым поставщиком региона.

Вместе с тем, источники Bloomberg отмечают, что в Европе считают жесткими требования Катара. Одной из проблем видится малое количество возможностей перенаправления поставок. Кроме того, споры вызывает и срок контракта – Евросоюз стремится снизить загрязнение окружающей среды, поэтому выступает за более короткий договор.

23 июня стало известно, что Германия ввела в действие второй уровень плана по сокращению потребления газа. Модель экономии будет "аукционной", а предприятия страны смогут закупать топливо или получать вознаграждение за отказ от него.