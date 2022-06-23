В Funky Monkey рассказали, откуда пошла новость про создание кваса "Колокола"

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Новость о создании кваса "Колокола" начала расходиться после того, как журналисты перепутали два бренда с одинаковым названием Funky Monkey, один из которых занимается производством напитков, другой – веб-сайтов. Об этом рассказал Москве 24 управляющий компании Funky Monkey по созданию сайтов Вячеслав Гавриленков.

"Пару дней назад я увидел новость, скорее всего, меня натолкнули на нее мои коллеги по цеху. Они меня в чатах постоянно поздравляли, что я якобы открыл свой мини-заводик, наверное, чтобы выпускать колу новую, веб-студия домашнего разлива. У меня ИП, которое создал лет пять назад и сразу же зарегистрировал торговую марку Funky Monkey, поэтому меня все стали с этим поздравлять", – сообщил он.

Гавриленков подумал, что новость о создании отечественного аналога Coca-Cola является фейком, а когда ему написали с "Радио Москвы" для комментария по поводу создания в Астраханской области кваса "Святая богородица" решил, что полученное письмо – шутка его друзей.

Гендиректор Funky Monkey решил в шуточной форме дать комментарий. По его словам, он рассказал о планах выпускать Cola Black с виски для взрослого населения, где 40% приходилось бы на колу, а 60% – на виски). Кроме того, планировалось создать Cola Light orange со вкусом водки на березовых брунках.

"И решил так же на месте придумать квас, сейчас в моде скрепы святые. Квас обычно бывает душевным и духовным, поэтому я решил связать "колакола". Мне еще в этот момент "Яндекс.Музыка" предложила песню Маркина "Колокола". Ну и я удачно впихнул этот момент. И получился квас "Колокола". Потом это все разнеслось на мемы. Потом я решил ночью у себя на сайте сделать релиз, где сказал, что действительно мы можем разработать новый бренд, соцсеть, дизайн кваса, просто показать, что мы умеем делать быстро и симпатично", – добавил Гавриленков.

В свою очередь управляющий директор компании Funky Monkey, занимающейся выпуском газировки, Андрей Богачев сообщил, что компания рада такому вниманию, при этом "Славянский квас" не входит в категорию напитков, которую она могла бы выпускать. "Однако "Славянский квас" не наша категория, с точки зрения напиточного сегмента очень тяжелая в производстве и в высокой сезонности. У нас в планах выпускать квас нет", – отметил он.

Ранее сообщалось, что напитки под брендом Funky Monkey не станут заменой привычным Coca-Cola и Fanta и не являются их аналогами.

В компании "Перспектива" пояснили, что бренд Funky Monkey был зарегистрирован еще в 2020 году и никак не связан с американской Coca-Cola. Создатели не стремились создать замену классической коле и ставили совсем другие цели.

