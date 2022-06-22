Coca-Cola и Fanta не будут продаваться под брендом Funky Monkey

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Напитки под брендом Funky Monkey не станут заменой привычным Coca-Cola и Fanta и не являются их аналогами. Об этом Москве 24 сообщили в компании "Перспектива", где зарегистрирован бренд.

Ранее в СМИ появилась информация, что вместо ушедших из России Coca-Cola и Fanta на рынке появятся новые напитки с привычными цветами – Funky Monkey Cola и Orange.

В компании "Перспектива" пояснили, что бренд Funky Monkey был зарегистрирован еще в 2020 году и никак не связан с американской Coca-Cola. Создатели не стремились создать замену классической коле и ставили совсем другие цели.

"Вчера мы делали оригинальный продукт, сегодня о нас говорят как о замене Coca-Cola, а завтра новые вызовы. Но это мир тех, кто будет обыгрывать неловкие ситуации, самовыражаться, реагировать на обстоятельства и задавать тренды. Когда шумиха уляжется и хайп спадет – останется только настоящее", – отметил управляющий директор компании Андрей Богачев.

По его словам, создатели напитков сосредоточены на производстве оригинальной продукции. На август запланирована официальная презентация, которая познакомит покупателей с брендом.

Ранее стало известно, что Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя. Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.