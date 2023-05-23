Экономист заявил об отсутствии причин для роста инфляции в России

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Правительство РФ сделало все возможное для снижения инфляции в России, сейчас причин для ее роста нет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экономиста Александра Дудчака.

"Инфляция действительно низкая, правительство со своей стороны сделало все возможное, открывая производство, [чтобы] насытить рынок товарами. <...> Нет поводов, чтобы инфляция росла", – сказал эксперт.

По его словам, существуют разные способы борьбы с инфляцией. Например, можно ограничить доступ к деньгам, но эта мера временная, поскольку со временем она обернется еще более негативными последствиями. Другой вариант – выдавать дешевые кредиты на открытие производств: сначала в экономике появится излишек денег, который исчезнет с началом выпуска продукции.

Дудчак отметил, что до сих пор власти РФ боролись с инфляцией административными методами, однако некоторые представители истеблишмента испытывают соблазн попытаться заработать на колебаниях курса рубля, чего он не поддерживает.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых. Это, заметил он, является минимальным показателем среди всех европейских стран.

