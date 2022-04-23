Российские банки могут начать возвращать украденные денежные средства за 30 дней

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские банки могут начать возвращать гражданам украденные мошенниками денежные средства за 30 дней. Поправки для кредитных организаций подготовил Центробанк. Об этом со ссылкой на представителя регулятора и поправки в 161-ФЗ "О национальной платежной системе" сообщает РБК.
"Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", – пояснил представитель ЦБ.
В свою очередь, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что изначально Банк России хотел установить срок возврата от 2 до 3 дней, однако кредитные организации отказались от предложения, объяснив это тем, что за это время невозможно установить подлинность сообщения о краже денежных средств.
"Сейчас время возврата зависит от суммы украденных средств. При больших объемах срок может достигать нескольких недель", – добавил Войлуков.
Поправки Центробанка обяжут банки возвращать клиентам полную сумму украденных средств в течение 30 дней с момента получения соответствующего заявления. Рассчитывать на возврат денег жертвы мошенников могут в том случае, если банк не уведомил клиента о переводе и средства были направлены на другой счет без согласия человека.
Кроме того, после потери карты или снятии денег без согласия, владелец счета должен уведомить банк о случившемся. Если клиент этого не сделает, кредитная организация оказывается в праве не возмещать средства.
Ранее российское правительство ввело новое требование для банков, предоставляющих ипотеку. Теперь они должны будут сообщать заемщику стоимость кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг. Данная мера поможет россиянам оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия.
Банки РФ обяжут раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита
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